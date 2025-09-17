Lavoro intermittente e calcolo dell'anzianità: disciplina e criticità

Il riconoscimento dell'anzianità nei contratti di lavoro intermittente rappresenta una materia complessa, disciplinata dalla normativa del D.Lgs. 81/2015 e dalla prassi ministeriale, con interessanti riflessi giurisprudenziali. Si analizzano il quadro normativo, gli elementi fondamentali per determinare l'anzianità, le prassi contributive, l'impatto dell'indennità di disponibilità, e i principali orientamenti giurisprudenziali, evidenziando vantaggi e criticità, anche in prospettiva riformista.