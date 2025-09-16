Distacco di dipendente italiano presso una branch estera

L'articolo esamina le regole fiscali relative al distacco estero di lavoratori italiani presso branch estere, evidenziando come la tassazione esclusiva in Italia sia un'eccezione, possibile solo al rispetto di tutte le condizioni OCSE. Nella prassi, il coinvolgimento della branch estera comporta quasi sempre una doppia imposizione, superabile tramite il credito d'imposta previsto dall'art. 165 TUIR. Si analizzano i principali ostacoli applicativi, i recenti orientamenti giurisprudenziali e le best practice operative per garantire la tutela del lavoratore e minimizzare il rischio di contenzioso.