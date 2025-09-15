Il licenziamento nella piccola impresa: eccezioni procedurali e sostanziali

Il licenziamento nelle piccole imprese è disciplinato da un insieme di norme che limitano il recesso libero del datore, imponendo la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve verificare l'effettività della riorganizzazione aziendale e il rispetto dell'obbligo di repêchage, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali. Per i licenziamenti disciplinari, invece, la legittimità dipende dalla gravità dell'inadempimento e dalla lesione del vincolo fiduciario, valutata alla luce di criteri oggettivi e soggettivi. Le piccole imprese sono escluse dalla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dalla L. 223/1991, con conseguente applicazione delle sole regole sui licenziamenti individuali plurimi. Tale esclusione, giustificata dalla dimensione ridotta delle imprese, è però oggetto di critiche dottrinali per la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori delle aziende più grandi.