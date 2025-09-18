Pa, permessi studio solo per lezioni in tempo reale
L’Aran interviene sull’articolo 46 del Ccnl Comparto Funzioni locali
I permessi studio per i dipendenti della Pubblica amministrazione del Comparto Funzioni locali possono essere fruiti esclusivamente per la partecipazione a lezioni in tempo reale, con esclusione di quelle registrate. Lo ha chiarito l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni) con proprio orientamento applicativo fornito il 15 settembre 2025.
L’articolo 46 del Ccnl 16 novembre 2022 del Comparto Funzioni locali prevede la concessione ai dipendenti, in aggiunta alle...
