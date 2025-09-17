La spinta dei servizi avanzati sulla crescita dell’occupazione 2019-2024

La crescita dell’occupazione tra 2019 e 2024 è stata trainata dai lavoratori più anziani, ma anche da fattori temporanei come il calo dei salari reali, una politica fiscale espansiva e lo sblocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Una spinta è arrivata anche dalla diffusione dei servizi avanzati, in linea con le tendenze di altri paesi europei, in particolare i servizi di informazione e comunicazione (Ict). Al contempo si sono ampliati i divari retributivi tra le imprese: nella maggioranza...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi