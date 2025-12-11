Il conguaglio delle detrazioni

[1] Poiché le detrazioni si applicano ai figli a carico di età superiore a 21 anni, fino al compimento dei 24 anni di età deve considerarsi anche l'incremento a 4000 euro del limite di reddito per essere considerati a carico. A tale proposito si ricorda che in merito alle modalità di conteggio del limite di reddito nell'anno di compimento del 24° anno di età l'Agenzia, in risposta ai quesiti posti durante il telefisco 2018 ha precisato che il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Pertanto in quell'anno il limite di reddito da considerare sarà quello ordinario di 2.840,51 euro.