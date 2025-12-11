Il conguaglio delle detrazioni

La detrazione per figli a carico, dal 2025, spetta entro un limite di età del figlio (30 anni) salvo che il figlio sia portatore di handicap
Gli articoli 12 e 13 del TUIR prevedono l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nonché delle "altre detrazioni" per particolari redditi specificatamente individuati (lavoro dipendente e assimilato, redditi di pensione, occasionali di lavoro autonomo, ecc.).
Il calcolo delle detrazioni spettanti dipende dal reddito complessivo del contribuente.
Con la circolare n. 15/E/2007 l'Agenzia ha chiarito che il Reddito Complessivo da considerare per il calcolo delle detrazioni è quello, determinato...
Argomenti
I punti chiave
- Verifica dei requisiti per l'applicabilità delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir
- Detrazioni per carichi di famiglia
- Figli a carico e sistemi di welfare
- Coniuge a carico
- Altri familiari a carico
- Figli a carico: la detrazione varia in funzione del vincolo relazionale tra i genitori (non separati, separati o separati con affidamento congiunto, non coniugati)
- Detrazione per coniuge separato
- Le detrazioni nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti e dei soggetti non residenti
- Cittadini "non residenti" (i cosiddetti "non residenti Schumaker" (L. n. 208/2015, D.M. 21 settembre 2015)
- Il conguaglio delle altre detrazioni