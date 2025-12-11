SpecialiPratica Professionale

Il conguaglio delle detrazioni

di Michela Magnani e Matteo Ferraris

N. 47

Guida al Lavoro

La detrazione per figli a carico, dal 2025, spetta entro un limite di età del figlio (30 anni) salvo che il figlio sia portatore di handicap

Gli articoli 12 e 13 del TUIR prevedono l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nonché delle "altre detrazioni" per particolari redditi specificatamente individuati (lavoro dipendente e assimilato, redditi di pensione, occasionali di lavoro autonomo, ecc.).

Il calcolo delle detrazioni spettanti dipende dal reddito complessivo del contribuente.

Con la circolare n. 15/E/2007 l'Agenzia ha chiarito che il Reddito Complessivo da considerare per il calcolo delle detrazioni è quello, determinato...

Argomenti

I punti chiave

  1. Verifica dei requisiti per l'applicabilità delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir
  2. Detrazioni per carichi di famiglia
  3. Figli a carico e sistemi di welfare
  4. Coniuge a carico
  5. Altri familiari a carico
  6. Figli a carico: la detrazione varia in funzione del vincolo relazionale tra i genitori (non separati, separati o separati con affidamento congiunto, non coniugati)
  7. Detrazione per coniuge separato
  8. Le detrazioni nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti e dei soggetti non residenti
  9. Cittadini "non residenti" (i cosiddetti "non residenti Schumaker" (L. n. 208/2015, D.M. 21 settembre 2015)
  10. Il conguaglio delle altre detrazioni

  • [1] Poiché le detrazioni si applicano ai figli a carico di età superiore a 21 anni, fino al compimento dei 24 anni di età deve considerarsi anche l'incremento a 4000 euro del limite di reddito per essere considerati a carico. A tale proposito si ricorda che in merito alle modalità di conteggio del limite di reddito nell'anno di compimento del 24° anno di età l'Agenzia, in risposta ai quesiti posti durante il telefisco 2018 ha precisato che il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Pertanto in quell'anno il limite di reddito da considerare sarà quello ordinario di 2.840,51 euro.

  • [2] Si ricorda che tale disposizione prevede che «ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».