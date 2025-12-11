Il conguaglio fiscale per i collaboratori coordinati e continuativi

Le innovazioni alle aliquote e agli scaglioni ma, soprattutto, al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia si applicano anche al conguaglio dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
A seguito dell'inserimento dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo 50 del TUIR, agli stessi devono essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e deve essere effettuato anche il conguaglio di fine anno e di fine rapporto.
Per tale generale impostazione, le innovazioni apportate alle aliquote e agli scaglioni ma, soprattutto, al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia si applicano...
Argomenti
I punti chiave
- Caso 1 - Erogazione di compensi con cadenza periodica – Conguaglio operato del sostituto d'imposta in corso d'anno
- Caso 2 - Erogazione del compenso in unica soluzione – Conguaglio operato del sostituto d'imposta in corso d'anno
- Caso 3 - Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile - Conguaglio operato del sostituto d'imposta in corso d'anno
- Caso 4 - Conguaglio operato del sostituto d'imposta in occasione del conguaglio di fine anno
- Caso 5 - Conguaglio in ipotesi di coesistenza di un rapporto di collaborazione e di lavoro dipendente