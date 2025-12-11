SpecialiPratica Professionale

Il conguaglio delle addizionali

di Michela Magnani e Matteo Ferraris

N. 47

Guida al Lavoro

Le regole valide per il 2025

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale, di compartecipazione, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato la variazione.

Le addizionali regionali e comunali

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato (di fine anno o di fine rapporto).

La verifica del domicilio - In base...

