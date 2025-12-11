SpecialiPratica Professionale

Conguaglio fiscale, la gestione dei versamenti

di Michela Magnani e Matteo Ferraris

N. 47

Guida al Lavoro

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Dal combinato disposto degli artt. 8, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 602/1973; 23 del D.P.R. n. 600/1973; 17 e 18 del D. Lgs. n. 241/97 risulta che il versamento dell'IRPEF relativa a stipendi e salari deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.

Inoltre, l'art. 51, comma 1, del TUIR considera redditi dell'anno precedente anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo. In tale evenienza quindi, come già anticipato, il pagamento a gennaio (entro...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Versamento dell'addizionale regionale
  2. Versamento dell'addizionale provinciale e comunale
  3. Versamento dell'imposta sostitutiva del 10%
  4. I codici tributo per il ravvedimento

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro

  • [1] L'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi superiori a 100 euro relativi a redditi di pensione sui redditi non superiori a 18.000 euro, sono prelevate per un massimo di undici rate e senza l'applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio.