Conguaglio fiscale, la gestione dei versamenti

[1] L'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi superiori a 100 euro relativi a redditi di pensione sui redditi non superiori a 18.000 euro, sono prelevate per un massimo di undici rate e senza l'applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio.