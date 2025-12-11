Conguaglio fiscale, la gestione dei versamenti

Modalità e termini di versamento delle ritenute
Dal combinato disposto degli artt. 8, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 602/1973; 23 del D.P.R. n. 600/1973; 17 e 18 del D. Lgs. n. 241/97 risulta che il versamento dell'IRPEF relativa a stipendi e salari deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.
Inoltre, l'art. 51, comma 1, del TUIR considera redditi dell'anno precedente anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo. In tale evenienza quindi, come già anticipato, il pagamento a gennaio (entro...