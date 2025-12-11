Legge semplificazioni 2025: digitalizzazione, efficienza e nuove professionalità per i marittimi

La legge 182/2025 interviene in modo significativo su diversi profili della disciplina vigente del settore della navigazione. In particolare, aggiorna le competenze del comandante del porto e semplifica le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo del personale marittimo, eliminando passaggi burocratici ridondanti e accelerando la gestione dei servizi portuali. Viene inoltre modernizzata la disciplina dei contratti di arruolamento, rendendoli più snelli e consentendo una maggiore digitalizzazione delle relative formalità.