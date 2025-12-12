Circolari24 LavoroAdempimenti

Tredicesima: quando viene pagata e come si calcola

di Alessandro Necchio, Francesco Gallo, Filippo Pistorello e Alessandra Salviato

Oltre alla normale retribuzione mensile che il datore di lavoro deve corrispondere ai dipendenti per l’attività svolta, rientra tra gli obblighi economici anche il pagamento delle cosiddette mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima e, se prevista dal contratto, la quattordicesima. Queste somme integrano la retribuzione complessiva del lavoratore e sono disciplinate sia dalla normativa vigente in ambito lavorativo sia, più nello specifico, dalla contrattazione collettiva di settore, rappresentata...

I punti chiave

  1. La tredicesima mensilità
  2. Base di computo
  3. Maturazione ed effetti delle assenze sulla maturazione
  4. Erogazione della tredicesima mensilità
  5. Modalità di calcolo
  6. Trattamento previdenziale e fiscale

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro