Evento malattia in Uniemens, da marzo 2026 cambiano le modalità di esposizione

Dal 2026 cambiano le modalità con cui datori di lavoro e gli intermediari abilitati dovranno indicare all'interno dei flussi Uniemens gli eventi di assenza per malattia ed il relativo conguaglio dell'indennità anticipata ai lavoratori interessati
L’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, aveva originariamente indicato che con i flussi di competenza di gennaio 2026, oppure febbraio 2026 in caso di elaborazione dei cedolini con il meccanismo del differimento delle variabili, sarebbe stato necessario valorizzare il codice PUC (protocollo univoco di un certificato medico di malattia) all'interno dell'elemento "Giorno" utilizzando in parallelo ai codici di nuova istituzione per il conguaglio dell'indennità anticipata...