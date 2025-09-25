Impresa Rosa Regione Lazio, prorogata la scadenza del bando

Regione Lazio, attraverso l’avviso pubblico “Impresa Rosa”, mette a disposizione contributi a fondo perduto per favorire l’adozione di sistemi di gestione sulla parità di genere nelle micro e piccole imprese del territorio. L’iniziativa, in coerenza con il Pnrr e con gli obiettivi Onu sull’uguaglianza di genere, punta a diffondere una cultura di inclusione e pari opportunità, sostenendo le imprese nell’ottenimento della certificazione Uni/Pdr 125:2022 e riconoscendo l’utilizzo del marchio “Impresa...