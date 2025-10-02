Resto al Sud, presentazione delle domande entro il 15 ottobre

Dal 15 ottobre stop alla presentazione delle domande per il bonus “Resto al Sud”. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 23 settembre 2025, n. 37, ha previsto che a partire dal 15 ottobre 2025 non sarà consentita la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura del relativo sportello agevolativo.

Il beneficio è volto a sostenere la nascita e lo sviluppo...