Infermieri pubblici, niente flat tax sugli straordinari per pronta disponibilità e seggi elettorali
Con la risposta a interpello 272/2025 l’Agenzia ha limitato l’imposta sostitutiva al 5% agli straordinari previsti dal Ccnl: non si può estendere ad altre prestazioni
L’imposta sostituiva al 5% sulle prestazioni degli infermieri del Servizio sanitario nazionale è limitata agli straordinari previsti dal contratto collettivo, e non si può estendere ad altre prestazioni.
Con la risposta a interpello 272/2025, l’agenzia delle Entrate conferma la linea restrittiva nell’interpretazione dell’articolo 1, comma 354, della legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un regime di tassazione agevolato al 5% sui compensi per lo straordinario degli infermieri del Sistema sanitario...
