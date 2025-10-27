Licenziamento dell’istruttore di una SSD

Una Società Sportiva Dilettantistica con codice ATECO 931190 (gestione di altri impianti sportivi) e CSC INPS 11808 vuole procedere al licenziamento per GMO di un istruttore assunto in data 12/07/2023. Il lavoratore si occupa nello specifico, di elaborare le schede degli allenamenti per l’utenza e seguire i clienti che frequentano la sala pesi. Si chiede di conoscere qual è l’esatta procedura da seguire per procedere al licenziamento.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021, il settore sportivo dilettantistico ha finalmente trovato una propria disciplina organica anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, fino a quel momento regolati solo in ambito professionistico.
L’articolo 26 del decreto offre infatti una regolamentazione specifica del rapporto di lavoro subordinato sportivo, in continuità con quanto previsto dall’articolo 25, che dispone che, per quanto non diversamente disciplinato, si applicano...