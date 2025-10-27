Licenziamento dell’istruttore di una SSD

La domanda

Una Società Sportiva Dilettantistica con codice ATECO 931190 (gestione di altri impianti sportivi) e CSC INPS 11808 vuole procedere al licenziamento per GMO di un istruttore assunto in data 12/07/2023. Il lavoratore si occupa nello specifico, di elaborare le schede degli allenamenti per l’utenza e seguire i clienti che frequentano la sala pesi. Si chiede di conoscere qual è l’esatta procedura da seguire per procedere al licenziamento.