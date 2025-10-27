Determinazione del fringe auto: veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 (ma prima del 2025) e assegnati ad uso promiscuo nei primi mesi del 2025

La domanda

Un’azienda (ad esempio una S.r.l.) ha acquistato un’autovettura nel 2024 (immatricolata dopo il 1° luglio 2020, ad esempio nel 2024).L’auto non viene assegnata per tutto il 2024.Successivamente, nel maggio 2025, l’autovettura viene assegnata al dipendente Pinco per uso promiscuo (con contratto e consegna effettuati a maggio 2025).Come deve essere valorizzata l’auto ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente?Si applica il valore forfettario previsto dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR oppure il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR?Nel caso in cui si applichi il criterio forfettario/convenzionale di cui all’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, quale percentuale deve essere utilizzata sui 15.000 km convenzionali e sul costo chilometrico da tabelle ACI: quella determinata in base al livello di emissione di CO₂ o quella basata sul tipo di alimentazione del veicolo?