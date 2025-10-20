Chi sono i beneficiari dell’art. 51, comma 2, lett. f-quater, nel 2025 (assicurazioni per il rischio di non autosufficienza)

La domanda

Nel 2025 il datore di lavoro versa premi assicurativi (non tramite fondo sanitario né ente bilaterale) contro il rischio di non autosufficienza, a favore della generalità o di una categoria di dipendenti, e intende fruire dell’esenzione fiscale e contributiva dei premi sul reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater, del TUIR.Il datore di lavoro vorrebbe inoltre estendere i beneficiari delle prestazioni assicurative anche ai familiari a carico dei dipendenti, mantenendo al contempo l’esenzione fiscale e previdenziale.È tecnicamente possibile?