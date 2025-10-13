Il welfare aziendale: i fondi sanitari - Regime fiscale e contributivo dei contributi versati ai fondi sanitari (3615,20 € + 3.000 € da conversione PDR).

La domanda

Il datore di lavoro, in base a un regolamento interno o a un contratto collettivo (art. 51 D.Lgs. 81/2015), versa nel 2025 contributi pari a 3.615,20 € a un fondo sanitario non DOC (fondo sanitario di tipo B), iscritto all’anagrafe dei fondi sanitari, per il proprio dipendente. Si presume che l’intero importo dei contributi sia a carico del datore di lavoro.Il dipendente del settore privato, con un reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 € nell’anno precedente, ha maturato un Premio di Risultato (PDR) di 3.000 € (fonte: contratto collettivo di 2° livello / art. 51 D.Lgs. 81/2015) e lo converte in contributi al fondo sanitario nel 2025, secondo la clausola di conversione prevista dal contratto collettivo di 2° livello.Si pone la seguente questione:1. Qual è il regime fiscale e contributivo dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo sanitario (3.615,20 € + 3.000 € da conversione PDR)?2. Come devono essere riportati in CU i contributi versati dal datore di lavoro al fondo sanitario?3. Nel caso in cui il dipendente sostenga spese sanitarie per 2.000 € nel 2025 e riceva il rimborso da parte del fondo/assicurazione per lo stesso importo, tali spese sono detraibili?