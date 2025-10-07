L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a termine per sostituzione maternità e proroga

di Alberto Bosco e Josef Tscholl

La domanda

Si chiede di conoscere se un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità possa essere prorogato senza soluzione di continuità allo scadere dello stesso per rientro della dipendente sostituita dalla maternità. Si tratterebbe di una proroga acausale e senza rispetto dello stop and go. In altri termini si chiede se sia possibile prorogare l’originario contratto per sostituzione maternità in maniera acausale senza doverne instaurare uno nuovo acausale.

L’art. 4, co. 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che l’assunzione di personale a termine e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del medesimo testo unico può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il vostro contratto collettivo potrebbe prevedere un periodo di “compresenza” di entrambe le lavoratrici per il ri-...

