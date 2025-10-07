L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Aspettativa retribuita post comporto

di Alice Chinnici

La domanda

Nel caso di un dipendente che al termine del comporto per malattia/infortunio intende richiedere un periodo di aspettativa non retribuita (facoltà prevista da ccnl), l’azienda può scegliere di retribuire in tutto o in parte le giornate di assenza? In caso affermativo è preferibile stilare un accordo scritto con il lavoratore?

Molti contratti collettivi, nel disciplinare il periodo di comporto, prevedono la possibilità per il lavoratore di richiedere un’aspettativa non retribuita alla fine dello stesso per consentire la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore periodo. Difatti, durante questo periodo, benché il lavoratore non riceva retribuzione né contribuzioni previdenziali e l’anzianità di servizio non viene maturata, ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, evitando così il licenziamento...

