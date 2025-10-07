Aspettativa retribuita post comporto
Molti contratti collettivi, nel disciplinare il periodo di comporto, prevedono la possibilità per il lavoratore di richiedere un’aspettativa non retribuita alla fine dello stesso per consentire la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore periodo. Difatti, durante questo periodo, benché il lavoratore non riceva retribuzione né contribuzioni previdenziali e l’anzianità di servizio non viene maturata, ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, evitando così il licenziamento...