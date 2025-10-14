L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione di un personal trainer

di Beatrice Passerini

La domanda

Si richiede di conoscere gli adempimenti giuslavoristici da seguire per l’assunzione, da parte di una ditta individuale con codice ATECO 93.19.99 (attività di palestre e centri per il benessere fisico), di un personal trainer, nonché di verificare se tale rapporto possa rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sul lavoro sportivo di cui al D.lgs. 36/2021, come modificato dal correttivo di cui al D.lgs. 120/2023.

La riforma del lavoro sportivo, introdotta con il D.lgs. 36/2021 ed entrata in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito la figura del lavoratore sportivo e disciplinato le tipologie di rapporto nell’ambito delle attività sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 36/2021, è lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, nonché ogni altro soggetto che, ...

