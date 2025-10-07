Rimborsi welfare e detrazioni: come funziona per le spese dell’anno precedente

La domanda

Il dipendente Pinco ha sostenuto, nel 2024, una spesa per asilo nido di 600 euro, pagata con strumenti tracciabili. L’onere è stato portato in detrazione (600 × 19% = 114 euro), con fattura intestata al figlio e pagamento effettuato dal dipendente, unico sostenitore della spesa.Nel 2025 il dipendente dispone di un credito welfare di 1.000 euro da regolamento, riconosciuto dal datore di lavoro Alfa per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Pinco richiede quindi il rimborso di 600 euro, in esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis, del TUIR.Il dipendente conserva il diritto alla detrazione già fruita?