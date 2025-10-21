Lavoro in Italia e in Francia dove sono dovuti i contributi?
Il lavoratore dipendente che svolge contemporaneamente attività in Italia e in Francia può versare la contribuzione previdenziale in un solo Stato. La legislazione previdenziale dello Stato da applicare viene determinata tenendo conto del Paese di residenza. Nel caso una parte sostanziale dell’attività è svolta nello Stato della residenza, i contributi previdenziali saranno dovuti in tale Stato. L’attività si considera svolta in maniera sostanziale in uno Stato quando - tenuto conto dell’orario di...