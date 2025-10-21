Lavoro in Italia e in Francia dove sono dovuti i contributi?

La domanda Un’azienda francese vuole assumere un lavoratore italiano che opererà 3 settimane al mese in Francia ed una in Italia, mantenendo la residenza in Italia. Mi dicono di voler far versare l’intera contribuzione previdenziale del dipendente in Italia con l’Inps come lavoratore dipendente. Pare che, determinate condizioni questo sia possibile (rientrerebbe a casa in Italia ogni fine settimana anche se di fatto soggiornerebbe in Francia oltre 183 giorni l’anno). Potete indicarmi quali sono le condizioni e come si dovrebbe procedere?

Il lavoratore dipendente che svolge contemporaneamente attività in Italia e in Francia può versare la contribuzione previdenziale in un solo Stato. La legislazione previdenziale dello Stato da applicare viene determinata tenendo conto del Paese di residenza. Nel caso una parte sostanziale dell’attività è svolta nello Stato della residenza, i contributi previdenziali saranno dovuti in tale Stato. L’attività si considera svolta in maniera sostanziale in uno Stato quando - tenuto conto dell’orario di...