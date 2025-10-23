Compilazione del Modello 770 in caso di erogazione e successivo recupero del “Bonus Natale”
In caso di erogazione e successivo recupero dell’indennità straordinaria di cui all’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (“Bonus Natale”), i sostituti d’imposta devono prestare particolare attenzione alla compilazione del modello 770/2025, con riferimento ai quadri SX e ST. Si analizza la corretta rappresentazione contabile del credito maturato, dell’utilizzo in compensazione e dell’eventuale recupero dell’indennità non spettante, alla luce delle istruzioni ministeriali e dei chiarimenti forniti...