Crediti da assistenza fiscale non utilizzati in compensazione nel modello 770
Può accadere che, in sede di conguagli derivanti dall’assistenza fiscale (modelli 730-4), il sostituto d’imposta disponga di un credito superiore a quello effettivamente compensato in F24. La normativa vigente e le istruzioni al modello 770 non prevedono, tuttavia, alcun meccanismo di riporto automatico o rimborso del credito residuo. In assenza di una disciplina specifica, il credito non utilizzato resta mera evidenza contabile e non è recuperabile mediante istanza, salvo futuri chiarimenti dell...