L'esperto rispondeAdempimenti

Crediti da assistenza fiscale non utilizzati in compensazione nel modello 770

di Camilla Fino

La domanda

Un’azienda ha usato in compensazione meno credito derivante da assistenza fiscale rispetto a quanto ne avesse a disposizione. Nel Rigo SX2 abbiamo quindi riportato, nella colonna 1 il credito totale e nella colonna 2 il credito utilizzato. L’agenzia delle Entrate del territorio ci ha detto che l’unico modo per recuperare il credito è attraverso istanza. Ci hanno anche detto che le poche istanze arrivate non sono state accettate, in quanto non ci sono circolari o messaggi che prevedono questo iter. Il credito non è quindi recuperabile?

Può accadere che, in sede di conguagli derivanti dall’assistenza fiscale (modelli 730-4), il sostituto d’imposta disponga di un credito superiore a quello effettivamente compensato in F24. La normativa vigente e le istruzioni al modello 770 non prevedono, tuttavia, alcun meccanismo di riporto automatico o rimborso del credito residuo. In assenza di una disciplina specifica, il credito non utilizzato resta mera evidenza contabile e non è recuperabile mediante istanza, salvo futuri chiarimenti dell...

