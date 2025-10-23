Crediti da assistenza fiscale non utilizzati in compensazione nel modello 770

La domanda

Un’azienda ha usato in compensazione meno credito derivante da assistenza fiscale rispetto a quanto ne avesse a disposizione. Nel Rigo SX2 abbiamo quindi riportato, nella colonna 1 il credito totale e nella colonna 2 il credito utilizzato. L’agenzia delle Entrate del territorio ci ha detto che l’unico modo per recuperare il credito è attraverso istanza. Ci hanno anche detto che le poche istanze arrivate non sono state accettate, in quanto non ci sono circolari o messaggi che prevedono questo iter. Il credito non è quindi recuperabile?