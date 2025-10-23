Utilizzo del credito da imposta sostitutiva TFR nel modello 770
In caso di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante da eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, il sostituto d’imposta non è tenuto ad apporre il visto di conformità sul modello 770, anche se l’importo supera 5.000 euro. La FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2024, ha chiarito che l’utilizzo con codice tributo 6781 non costituisce compensazione orizzontale, e pertanto non soggiace ai limiti e ai controlli previsti...