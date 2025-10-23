Utilizzo del credito da imposta sostitutiva TFR nel modello 770

La domanda Se una ditta nel modello 770/2024 redditi 2023 ha indicato nel quadro SX in compensazione un credito da imposta sostitutiva TFR di importo superiore a Euro 5000 e nell’anno successivo l’ha utilizzato interamente in F24 con cod. 6781 sia per la sezione erario che per compensare altri contributi ma nel modello 770 non è stato apposto il visto di conformità cosa comporta? È ravvedibile presentando una dichiarazione integrativa?

In caso di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante da eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, il sostituto d’imposta non è tenuto ad apporre il visto di conformità sul modello 770, anche se l’importo supera 5.000 euro. La FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2024, ha chiarito che l’utilizzo con codice tributo 6781 non costituisce compensazione orizzontale, e pertanto non soggiace ai limiti e ai controlli previsti...