Istruzioni operative per le domande di pensione tra Italia e Moldova
I chiarimenti dell’Inps sull’accordo in vigore dal 1° settembre 2025
Il messaggio Inps 8 ottobre 2025 n. 2971 fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione in attuazione dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° settembre 2025.
L’Accordo di sicurezza sociale con la Moldova ...
