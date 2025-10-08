Previdenza

Istruzioni operative per le domande di pensione tra Italia e Moldova

I chiarimenti dell’Inps sull’accordo in vigore dal 1° settembre 2025

di Marcello Ascenzi

Il messaggio Inps 8 ottobre 2025 n. 2971 fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione in attuazione dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° settembre 2025.

L’Accordo di sicurezza sociale con la Moldova ...

