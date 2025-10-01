Pignorabilità fino a un quinto o metà delle prestazioni Inps non pensionistiche
Nella circolare 130/2025 l’istituto di previdenza riassume le regole applicabili agli importi erogati
La circolare Inps 130/2025 del 30 settembre fornisce importanti indicazioni operative in materia di limiti alla pignorabilità delle somme corrisposte a titolo di prestazioni non pensionistiche.
Come spesso accade, l’esigenza di pubblicare una circolare deriva sia dalla frequenza del fenomeno (per governare la casistica con criteri di tendenziale uniformità...
