Operativo il nuovo accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale
Le regole illustrate dall’Inps nella circolare 130/2025 si applicano alle domande presentate dal 1° settembre 2025
La circolare Inps 131/2025 del 30 settembre fornisce le istruzioni applicative dell’accordo bilaterale tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° settembre 2025, insieme alla relativa intesa amministrativa. Il provvedimento disciplina il coordinamento dei sistemi previdenziali dei due Paesi, con particolare riguardo alla totalizzazione internazionale, al distacco dei lavoratori e al regime delle pensioni.
Preliminarmente, occorre ricordare che, l’accordo sostituisce...
