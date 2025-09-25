Lavoratori sportivi: chiarimenti Inps sui trattamenti pensionistici

L'Inps fornisce chiarimenti sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021. Si riepilogano i principali punti della circolare INPS cercando di offrire una visione generale dei contenuti, pur senza entrare nei dettagli tecnici più complessi, vista la natura articolata della materia. Alcuni aspetti, per le loro specificità, richiedono infatti un'analisi approfondita caso per caso.
La circolare Inps nel contesto della Riforma dello sport
Il D.Lgs. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023, ha profondamente riorganizzato il sistema previdenziale dei lavoratori sportivi italiani puntando ad eliminare il divario tra le tutele previdenziali previste a favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e quelle, di fatto inesistenti sino a quel momento, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico.
Dal 1° luglio 2023, il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2021...
I punti chiave
- La circolare Inps nel contesto della Riforma dello sport
- Annualità contributiva per prestazioni pensionistiche
- Calcolo della pensione
- Prestazioni pensionistiche e requisiti FPSP
- Decorrenza e requisiti pensionistici contributivi FPSP
- Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro sportivo
- APE sociale
- Indennizzo commercianti
- Categorie di lavoratori iscritti al FPSP e requisiti di accesso alle prestazioni
- Schema riepilogativo della contribuzione utile a pensione nel FPSP per gli iscritti ante 1° gennaio 1996
- Schema riepilogativo della contribuzione utile a pensione nel FPSP per gli iscritti post 1° gennaio 1996
- Conclusioni