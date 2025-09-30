Entro febbraio vanno comunicati all’Inps i redditi del 2024
L’adempimento riguarda i beneficiari di prestazioni collegate al livello reddituale ed erogate dall’istituto
Il 28 febbraio 2026 si chiuderà la campagna Red ordinaria 2025 che si è aperta lo scorso 16 settembre (messaggio Inps 2842/2025). La campagna comporta, per i beneficiari di prestazioni Inps collegate al reddito, l’obbligo di comunicare all’istituto di previdenza i redditi rilevanti, percepiti nel 2024, per tali prestazioni. Si tratta, ad esempio, della quattordicesima mensilità, della maggiorazione sociale, dell’integrazione al minimo della pensione.
Gli interessati possono adempiere in autonomia ...
