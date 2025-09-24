Adeguata la contribuzione dovuta al Fondo clero

Con la circolare 128/2025 del 23 settembre, l’Inps, sulla base di quanto disposto dal decreto interministeriale 30 luglio 2025, provvede a recepire l’adeguamento della contribuzione dovuta per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo annuo viene fissato in 2.053,89 euro, corrispondenti 342,32 euro bimestrali e 171,16 euro ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi