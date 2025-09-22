Minimali e massimali di rendita Inail: così la rivalutazione per l’anno 2025
Riepilogata anche l’entità del premio per alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado non statali e per allievi di scuole professionali e istituti scolastici
Con circolare Inail 48 del 18 settembre 2025, l’Istituto ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi da valere per tutta l’annualità 2025, in base alla rivalutazione delle rendite. Si ricorda infatti che il Dm 56/2025 ha stabilito che con decorrenza 1° gennaio 2025 gli importi del minimale e massimale di rendita sono pari rispettivamente a 20.426,70 euro e 37.935,30 euro.
In relazione alle diverse tipologie di soggetti assicurati, l’Inail...
