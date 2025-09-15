Marittimi, semplificate le regole sulle prestazioni di malattia
La coerenza tra rapporto di lavoro e certificazione medica sarà verificata principalmente tramite i dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare
L’Inps, con il messaggio 2669/2025 del 15 settembre, ha aggiornato le regole sulle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi in attuazione della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023).
Allo scopo, si ricorda che l’articolo 1, comma 156, della citata legge 213/2023 ha novellato gli articoli 6 e 10 del Rdl 1918/1937 (legge 831/1938), che disciplinano...
