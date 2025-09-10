Pensionati all’estero, al via la seconda fase di verifica
Gli interessati dovranno confermare l’esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026
Dal 17 settembre prende il via l’accertamento dell’esistenza in vita per il biennio 2025/2026 nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, con comunicazione di Citibank da restituire alla banca entro il 15 gennaio 2026. L’Inps, con il messaggio 2624/2025, ha comunicato le fasi procedurali che caratterizzano la seconda fase della verifica condotta dall’Inps dei pensionati residenti all’estero.
Citibank è l’organismo finanziario che, come le precedenti volte, è preposto a tale...
