Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite Inail
I valori ufficializzati dall’istituto si applicano dallo scorso 1° gennaio
L’Inail, con la circolare 46/2025 dell’8 settembre, ha comunicato i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite che trovano applicazione dal 1° gennaio di quest’anno.
I coefficienti sono riportati nelle tavole da 1 a 26 allegate al decreto del ministero del Lavoro dello scorso 25 marzo e vengono utilizzati dall’Inail per il calcolo delle riserve...
