Fondo volo, neutralizzabili le retribuzioni 2020 e 2021
Si possono escludere dal calcolo della quota retributiva di pensione se inferiori ai minimi contrattuali
Per gli anni 2020 e 2021 verranno neutralizzate le retribuzioni inferiori a quella contrattuale per gli iscritti al Fondo di previdenza del volo ai fini della determinazione delle retribuzioni pensionabili.
L’Inps, con il messaggio 2614/2025 dell’8 settembre, ha rilasciato una nuova funzionalità che, in applicazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 859/1965, consente di non considerare, nella determinazione della retribuzione pensionabile della quota retributiva, quei periodi senza retribuzione...
