Scuola, limite di età da adeguare alla speranza di vita

Nel 2023 una lavoratrice del comparto scuola ha raggiunto l’età pensionabile di 67 anni senza avere maturato i contributi minimi per la pensione e quindi ha presentato domanda di trattenimento in servizio fino a 70-71 anni, al fine di riscattare gli anni di studi universitari e l’anno di ruolo giuridico (arrivando così a 20 anni di contributi) o, in alternativa, di accedere al pensionamento di vecchiaia contributiva a 71 anni con soli 5 anni di contribuzione. Nell’agosto 2024 la sua richiesta è stata...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi