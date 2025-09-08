Il Tfr anticipa la pensione solo se si ha una retribuzione media
L’ipotesi di trasformare il trattamento di fine rapporto in rendita non consente a chi guadagna poco di raggiungere l’importo soglia necessario. Mentre chi ha stipendi elevati non ne ha bisogno
La recente proposta paventata dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, rischia di portare benefici solo ai lavoratori con retribuzioni medie o contribuzioni all’Inps elevate. Seppure non sia stata articolata in dettaglio, è possibile evidenziare alcune considerazioni sulla base delle informazioni sino a ora condivise.
La novità consisterebbe nell’estendere a tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996 (quindi soggetti di regola al sistema di calcolo...