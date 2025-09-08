Previdenza

Il Tfr anticipa la pensione solo se si ha una retribuzione media

L’ipotesi di trasformare il trattamento di fine rapporto in rendita non consente a chi guadagna poco di raggiungere l’importo soglia necessario. Mentre chi ha stipendi elevati non ne ha bisogno

di Claudio Pinna e Ciriaco Serluca

La recente proposta paventata dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, rischia di portare benefici solo ai lavoratori con retribuzioni medie o contribuzioni all’Inps elevate. Seppure non sia stata articolata in dettaglio, è possibile evidenziare alcune considerazioni sulla base delle informazioni sino a ora condivise.

La novità consisterebbe nell’estendere a tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996 (quindi soggetti di regola al sistema di calcolo...

