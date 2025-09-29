L’Inps spiega l’esonero contributivo per le imprese di navigazione comunitarie
L’agevolazione riguarda le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo o battenti bandiera di questi Stati
Il regime agevolativo del Registro internazionale, istituito dal Dl 457/1997, ha costituito uno strumento essenziale di sostegno al settore marittimo, combinando incentivi fiscali e riduzione degli oneri contributivi.
Le decisioni della Commissione europea sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi hanno imposto modifiche alla disciplina nazionale, culminate nell’introduzione dell’articolo 6-ter.
L’Inps, con la circolare 129/2025 del 25 settembre, rende operative tali disposizioni, assicurando uniformità...
Correlati
Circolare