La disoccupazione Naspi

La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un'indennità di disoccupazione istituita dal D.Lgs. 22 del 4 marzo 2015. Questo decreto, parte della riforma del mercato del lavoro nota come "Jobs Act," ha introdotto nuovi criteri per calcolare e accedere alla Naspi, semplificando l'accesso agli ammortizzatori sociali per chi si trova in stato di disoccupazione involontaria dal 1° maggio 2015 in poi.

Chi ha diritto alla Naspi?

Hanno diritto alla disoccupazione Naspi i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente...