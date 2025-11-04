Le domande di Cisoa con causali errate sono comunque valide
Inps agevola la gestione delle richieste di cassa integrazione per eventi atmosferici
Arrivano ulteriori chiarimenti in merito alla cassa integrazione agricoli (Cisoa) da parte dell’Inps. Infatti, con messaggio 3265/2025 del 30 ottobre, che fa seguito al messaggio 3111/2025, vengono fornite ulteriori indicazioni per disciplinare le situazioni di avvenuto inoltro di domande di Cisoa, in base all’articolo 10 bis, comma 2, del Dl 95/2025, riferite a periodi compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 e presentate con la causale ordinaria codice 01 “avversità atmosferiche”.
Precisazioni sulla procedura aggiornata
Viene precisato...
Correlati
Messaggio