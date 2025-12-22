Licenziamento per dichiarazioni mendaci rilasciate in fase preassuntiva
La decisione è stata ritenuta corretta dal Tribunale di Roma
La sentenza 10463/2025 del 20 ottobre del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso promosso da una lavoratrice, licenziata per giusta causa. La vicenda trae origine dalle dichiarazioni (poi rivelatesi mendaci) effettuate da parte della dipendente in fase preassuntiva. In particolare, la candidata aveva dichiarato nel proprio curriculm vitae, in una successiva email e durante i colloqui preassuntivi di aver avuto delle specifiche esperienze lavorative nella qualità di assistente di volo dall’ottobre...
