Licenziamento del lavoratore con disabilità in prova

L'articolo affronta il tema del licenziamento del lavoratore con disabilità durante il periodo di prova, sottolineando come il potere di recesso datoriale sia fortemente limitato dalle norme antidiscriminatorie. Si evidenzia che la disabilità, da considerare nella valutazione della legittimità del licenziamento, non si limita al riconoscimento formale, ma comprende ogni situazione di concreta e duratura limitazione alla partecipazione lavorativa. Il periodo di prova deve essere realmente equo: il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per garantire pari opportunità. L'omissione di tali accorgimenti configura una discriminazione che vizia il recesso. Sul piano probatorio, il lavoratore deve solo fornire elementi che inducano a presumere la discriminazione; il datore deve invece dimostrare che il recesso dipende da ragioni oggettive estranee alla disabilità. In caso di licenziamento discriminatorio, si prevede la nullità del recesso e la piena tutela reintegratoria, ma si apre anche alla possibilità di ripetere il periodo di prova se mancano le misure adeguate.