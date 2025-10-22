ApprofondimentoAdempimenti

Maternità, convalida delle dimissioni anche nel periodo di prova

di Gianfranco Nobis

Anche nel periodo di prova, se la lavoratrice in gravidanza o uno dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino intende dimettersi deve ricorrere alla procedura di convalida delle dimissioni presso l'Ispettorato del lavoro competente

Con la nota 14744 del 13 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dell'acquisizione del parere dell'Ufficio Legislativo, interviene pronunciandosi sulla convalida delle dimissioni nel caso in cui vengano presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati ai sensi dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001. La richiamata norma dispone testualmente che "La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla...

