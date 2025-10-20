La natura giuridica dei contratti sportivi tra dilettantismo e attività professionistica

La distinzione tra contratti dilettantistici e professionistici nel settore sportivo rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto del lavoro applicato allo sport. Si analizza la natura giuridica del rapporto sportivo alla luce del D.Lgs. 36/2021 e della riforma del lavoro sportivo, evidenziando le differenze strutturali tra prestazione dilettantistica e professionale, le implicazioni economiche e i profili di tutela previdenziale e assistenziale. La riflessione si concentra sulla progressiva erosione della linea di demarcazione, tra dilettantismo e professionalismo, nonché sulla costruzione di un modello unitario di "lavoratore sportivo" in cui prevale la sostanza del rapporto rispetto alla sua qualificazione formale