Cumulo pensione reddito da lavoro autonomo, dichiarazione all'Inps entro il 31 ottobre 2025

Oltre alla dichiarazione a consuntivo dei redditi 2024, i pensionati dovranno produrre anche la dichiarazione a preventivo dei redditi che presumono di conseguire nel 2025
I titolari di pensione con decorrenza entro l'anno 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare all'INPS entro il 31 ottobre 2025, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024. Lo ricorda l'INPS, con messaggio n. 3036 del 13 ottobre 2025.
Vediamo di seguito le regole principali della materia.
Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione
La dichiarazione, non deve essere presentata dai soggetti...
