Retribuzione proporzionata e sufficiente, l'obiettivo della legge delega

di Luca Failla, Paola Salazar

N. 39

Guida al Lavoro

Salario minimo, l'Italia anticipa ogni decisione sulla Direttiva e conferisce ampia delega al Governo

Nell'ambito del dibattito e del contenzioso, ancora in divenire, sulle sorti della Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 sul salario minimo, il cui termine di recepimento è scaduto il 15 novembre 2024 e sulla quale pende innanzi alla Corte di Giustizia UE una richiesta di annullamento decisamente fondata avanzata dalla Danimarca[1], l'Italia ha ritenuto di andare avanti approvando nel volgere dell'estate un disegno di legge divenuto la L. n. 144/2025 pubblicata nella G.U. n. 231 del 3 ottobre...

I punti chiave

  1. Il ruolo della contrattazione collettiva
  2. Il ruolo del Giudice del lavoro
  3. Le novità della legge n. 144/2025
  4. Trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali
  5. Le potenziali criticità della nuova legge

