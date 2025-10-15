Durc e sanzioni per omissioni contributive: chiarimenti del Ministero e ulteriori cause di irregolarità

Per il Ministero del lavoro non è possibile rilasciare un DURC regolare nel caso in cui il debito del datore di lavoro derivi, anche solo in parte, da sanzioni civili per omissioni contributive, se l'importo complessivo supera la soglia dei 150 euro prevista per lo "scostamento non grave.

