Durc e sanzioni per omissioni contributive: chiarimenti del Ministero e ulteriori cause di irregolarità

di Barbara Garbelli

Per il Ministero del lavoro non è possibile rilasciare un DURC regolare nel caso in cui il debito del datore di lavoro derivi, anche solo in parte, da sanzioni civili per omissioni contributive, se l'importo complessivo supera la soglia dei 150 euro prevista per lo "scostamento non grave.

Il tema della regolarità contributiva, quale presupposto imprescindibile per l'accesso ad appalti, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, trova un recente e significativo approfondimento nell'Interpello 3 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento, richiesto dall'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), ha chiarito in modo definitivo che non è possibile rilasciare un DURC regolare nel caso in cui il debito del datore di lavoro derivi, anche...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il principio di unità dell'obbligazione contributiva
  2. La soglia dello "scostamento non grave"
  3. La conseguenza del debito da sole sanzioni
  4. Implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti
  5. Ulteriori motivi ostativi al rilascio del DURC
  6. Conclusioni

